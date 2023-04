Monza-Roma, Mourinho in emergenza: le possibili soluzioni in difesa e a centrocampo

Il punto conquistato contro il Milan può far ben sperare Mourinho per la corsa alla Champions ma lo mette in grave difficoltà per le prossime partite. Contro il Monza lo Special One dovrà fare a meno dello squalificato Matic oltre che di una lunga lista di infortunati. Saranno infatti indisponibili Kumbulla (lesione al crociato anteriore del ginocchio destro), Karsdorp, Smalling, Llorente e molto probabilmente anche Dybala e Belotti che contro i rossoneri ha riportato una frattura alla cartilagine costale. L'unico sulla via del rientro, come confermato dallo stesso Mourinho, è Wijnaldum. Le difficoltà saranno dunque doppie: sia in difesa che a centrocampo.