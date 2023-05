Monza-Roma, le formazioni ufficiali di Palladino e Mourinho

Dopo il pareggio di sabato contro il Milan, la Roma torna in campo in Serie A per affrontare il Monza. Alle 21 i giallorossi scenderanno in campo allo U-Power Stadium contro i brianzoli di Raffaele Palladino che per l'occasione ha scelto l'11 titolare. Tanti invece i problemi di formazione per José Mourinho che schiera Celik nella difesa a tre con Cristante e Bove a centrocampo. In attacco l'unica punta Abraham con Solbakken e Pellegrini a supportarlo.