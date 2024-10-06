La Roma affronta il Monza all'U-Power Stadium alla ricerca della terza vittoria consecutiva in campionato. Il direttore di gara del match è Federico La Penna. La particolarità è che si tratta di un fischietto romano, quest'anno era stato designato per la prima col Cagliari, ma è poi stato sostituto da Marinelli. Per la prima volta arbitrerà la Roma.

Arbitro: La Penna (Roma) Assistenti: Scatragli, Moro IV uomo: Prontera (Bologna) Var: Aureliano (Bologna) Avar: Meraviglia (Pistoia)

Monza-Roma, la moviola:

90'+3' - Giallo per D'Ambrosio che atterra Zalewski. Calcio di punizione per la Roma

90'+1' - Giallo per Djuric che tenta una sforbiciata colpendo Mancini.

87' - Contatto in area tra Kyriakopulos e Baldanzi con il primo che frana addosso al giallorosso pestandogli chiaramente il piede. Dopo un check del Var La Penna indica che si può proseguire scatenando le proteste giallorosse. Marelli: "Non si tratta di un vero e proprio step on foot perchè il calciatore del Monza non guarda Baldanzi quando gli frana addosso".

60' - Ammonito Kyriakopulos per eccessive proteste dopo un fischio per un contatto su Soulé.

26' - Ammonito Soulé che ferma una ripartenza pericolosa.

15' - La Roma in gol con Dovbyk: ottima giocata di Konè che colpisce il palo, sulla respinta l'ucraino batte a rete. Il guardalinee alza subito la bandierina e dopo un controllo del Var viene confermata la posizione di offside del bomber giallorosso.