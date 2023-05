Monza-Roma, la Curva Sud carica i giallorossi: “Lottate con il cuore…”

La Roma arriva alla sfida col Monza con tantissime difficoltà. Non sono disponibili Wijnaldum, Dybala, Llorente, Belotti, Smalling e Karsdorp. Non manca mai però il supporto dei tifosi giallorossi che hanno polverizzato in poche ore i biglietti del settore ospiti. La Curva Sud ha esposto uno striscione prima dell'inizio del match per caricare la squadra di Mourinho: "Lottate con il cuore.. noi ci crediamo per amore". È una sfida decisiva per la corsa al quarto posto. Nel pomeriggio hanno vinto sia la Juventus che l'Atalanta.