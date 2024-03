Monza-Roma, infortunio Kristensen: problema al flessore. Crampi per Mancini

Rasmus Kristensen è costretto ad alzare bandiera bianca al 25' del primo tempo per un problema muscolare al flessore sinistro. Il terzino destro si è infortunato dopo aver commesso fallo su Carboni. Il numero 43 è uscito dolorante e in lacrime dal campo: per lui problema alla coscia sinistra. Inoltre dopo l'intervento sul giocatore del Monza è stato ammonito: era diffidato e sarà indisponibile per il match contro la Fiorentina di domenica 10 marzo. Nelle prossime ore svolgerà gli esami strumentali che stabiliranno l'entità del problema muscolare. Al suo posto è entrato Zeki Celik. Al 76' anche Mancini è costretto al cambio, ma per il difensore si tratta solamente di crampi.