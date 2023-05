Monza-Roma, Chiffi ammonisce Dybala al termine del match: ora entra in diffida

Che sia stata una serata abbastanza nervosa non ci sono dubbi. La polemica Mourinho-Chiffi risuona anche il giorno dopo ovunque ci si trovi. Una cosa però è passata inosservata. Al termine del match contro il Monza, Paulo Dybala è stato ammonito per proteste dal direttore di gara. Si tratta di un cartellino pesantissimo perchè, al prossimo, scatterà la squalifica. L'argentino ieri non è sceso in campo, ma come sempre ha vissuto la partita con grande trasporto dalla panchina. Costantemente in piedi, pronto a dare indicazioni ai compagni, sofferente per non poter dare il suo apporto alla squadra. La rabbia nel finale, è stata scaturita da un fallo di Pessina ai danni di Ibanez. Il talento con la maglia numero 21 è scattato in piedi, lamentandosi vistosamente. La cosa è stata subito notata dal quarto uomo che ha richiamato Chiffi che ha poi estratto il giallo. La speranza è quello di poterlo rivedere contro l'Inter, almeno per qualche minuto. Certo è che bisognerà stare attenti ad eventuali altre sanzioni disciplinari. Oltre all'infortunio, anche una squalifica sarebbe troppo per la Roma e Dybala.