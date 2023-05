Monza-Roma, arbitra Chiffi: con lui 4 vittorie in 8 match. E quei precedenti con Mou

La Lega Serie A tramite un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 33esima giornata di Serie A che inizierà domani. La Roma andrà a Monza per affrontare la formazione di Raffaele Palladino. Il fischietto del match sarà Daniele Chiffi che con i giallorossi ha un bilancio in perfetto equilibrio con 4 vittorie e 4 sconfitte in 8 precedenti. Gli assistenti saranno Rossi e Perrotti con Marcenaro come quarto uomo. Al Var Nasca mentre l'Avar sarà Longo. L'ultimo incrocio tra Chiffi e la Roma risale allo scorso 18 settembre con la sconfitta contro l'Atalanta che aveva scatenato non poche polemiche nel post ma anche durante la partita con Mourinho che dopo un rigore non fischiato alla Roma per un contatto Okoli-Zaniolo, era entrato in campo scatenandosi contro l'arbitro e contro Hateboer prima di essere espulso. Lo Special One dopo il triplice fischio, davanti alle telecamere di Dazn aveva poi rivelato di aver chiesto spiegazioni a Chiffi per il rigore non assegnato, senza però ricevere risposta: "Dopo la partita ho parlato con Chiffi. Io voglio essere il migliore allenatore possibile dicendo ai miei di non buttarsi se possono continuare l'azione, gli ho chiesto se fosse impossibile dare un rigore se il giocatore non si butta per terra. Per me non c'è interpretazione, c'è rigore perché il giocatore cerca di dare continuità all'azione e non riesce ed andare avanti e non c'è storia. Se bisogna fare i pagliacci, e ce ne sono tanti in questo campionato, e fare la piscina, allora io devo cambiare il mio discorso agli allenamenti". Questo non è però l'unico precedente tra lo Special One e Chiffi. Nella stagione passata il portoghese, dopo la sfida persa contro il Milan, aveva avute parole pesanti nei confronti dell'arbitro ma anche del Var (in quel caso Aureliano) per il rigore assegnato ai rossoneri dopo un fallo di mano di Abraham: "Chiffi senza personalità e poi a San Siro vai al monitor e arrivederci. Aureliano era a casa ma voleva essere qui, per questo è intervenuto.".