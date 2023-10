Monza, Papu Gomez: “Società ambiziosa. Dopo la sosta c’è la Roma e sarò pronto”

L'argentino: "Conosco il mister, Galliani e la società, per quello ho detto di sì"

Alejandro Gomez , trequartista del Monza, è intervenuto a Sky Sport dopo il successo per 1-0 contro il Sassuolo: "Sono contento, il Monza e Palladino sono ambiziosi, cerchiamo di giocare bene al calcio. La vittoria di oggi ci deve dare una spinta perché serve ottenere altri 3 punti prima della sosta".

Come sta fisicamente? "Devo allenarmi, un po' il campo mi manca, ma dopo la sosta sarò pronto. L'impressione è molto buona, conosco molto bene il campionato e il paese, mi sento a casa mia qui. Sono molto felice di tornare".

Può divertirsi al Monza? "L'idea è questa, per quello sono venuto. Conosco il mister, Galliani e la società, per quello ho scelto il Monza".

