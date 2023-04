Monza, Palladino: “Persi 5-0 contro Mourinho, proverò a prendermi una rivincita”

"Siamo diventati una squadra matura, non è facile fare un filotto del genere in Serie A. Siamo felici, prendiamoci i complimenti ma pensiamo già alla Roma per dare continuità".

Ora c'è la Roma. Pensa di fare turnover? "La squadra sta benissimo. Non so se confermare l'undici, probabilmente faremo cambi ma perché può giocare chiunque. Chi è fuori scalpita e mi mette in difficoltà, il segreto di questa squadra non è chi va in campo o subentra, ma chi sta fuori come Marlon, D'Alessandro, Vignato, Antov, gente che dà sempre tutto. Il segreto è questo. Faremo la conta per mercoledì, la squadra sta bene e non abbiamo mai avuto cali fisici. Metterò in campo chi riterrò pronto".