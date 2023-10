Monza, Galliani: “Non parlo del gesto di Mourinho per non rovinare un’amicizia”

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato della prestazione dei biancorossi contro la Roma all'arrivo nella sede della Lega di Serie A: "Il Monza ha giocato molto, molto bene. Sono orgoglioso della squadra vista all'Olimpico". Poi il dirgente risponde alla domanda sul gesto di Mourinho verso la panchina dei brianzoli che ha portato all'espulsione allo Special One: "Mourinho è un mio vecchio amicoper cui non voglio rompere l'amicizia". José domenica non ci sarà a San Siro, sarà costretto a saltare la sfida contro l'Inter.