Monza, frattura composta del perone per Ranocchia: salta la Roma

Il Monza perde un suo difensore per la sfida con la Roma. Nel corso della ripresa contro il Napoli, Andrea Ranocchia ha chiesto il cambio dopo un duro scontro. Il calciatore è rimasto a terra dolorante e ha dovuto lasciare il campo in barella. Il difensore centrale ha riportato una distorsione alla caviglia e frattura composta del perone e starà fuori per tre mesi. Ranocchia, tra le altre, salterà la partita di martedì 30 agosto alle 20:45 con i giallorossi all'Olimpico.