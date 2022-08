Monza, distorsione alla caviglia per Ranocchia: in dubbio per la Roma

Il Monza rischia di perdere un suo difensore per la sfida con la Roma. Nel corso della ripresa contro il Napoli, Andrea Ranocchia ha chiesto il cambio dopo un duro scontro. Il calciatore è rimasto a terra dolorante e ha dovuto lasciare il campo in barella. Le prime indiscrezioni che filtrano dal 'Maradona' riferiscono di una distorsione alla caviglia per il centrale. Le sue condizioni saranno valutate meglio nelle prossime ore, ma per la partita di martedì 30 agosto alle 20:45 con i giallorossi all'Olimpico, è in forte dubbio.