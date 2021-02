Montipò: “Alla Roma non abbiamo concesso nulla, ora vogliamo la salvezza”

Il portiere del Benevento Lorenzo Montipò ha parlato a ottopagine.it riguardo la sfida con la Roma, pareggiata al Vigorito nell’ultimo turno di campionato. Queste le sue considerazioni: “L’abbiamo preparata bene, curando le due fasi in maniera più che positiva. Ci siamo difesi bene, ma allo stesso tempo c’è da dire che le occasioni non sono affatto mancate. Non abbiamo concesso nulla, infatti ricordo solo un tiro di Pellegrini e un altro di Mkhitaryan. Ho svolto prevalentemente un lavoro sulle uscite alte. Sono contento di come la squadra abbia eseguito alla perfezione i dettami del mister in base a quanto provato in settimana. In inferiorità numerica siamo stati quaranta minuti sotto assedio. Ci siamo comportati molto bene, dimostrando carattere e ribadendo la squadra che siamo. Ci voleva una prestazione del genere per proseguire il nostro cammino verso la salvezza”.