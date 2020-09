Montero: “È stato bello sfidare i giocatori della Roma che di solito vediamo solo in tv”

La sua Sambenedettese è uscita sconfitta 4-2 dal campo della Roma, ma al termine di una buona prestazione. Paolo Montero ha commentato così il match contro i giallorossi:

MONTERO A SKY SPORT

Sul match.

Siamo felici che la Roma ci abbia ospitato, è un match di prestigio.

Il nome ideale per l’attacco della Juve?

Vicino a Ronaldo vedo bene Suarez.

MONTERO A ROMA TV

Che test è stato?

Per noi importantissimo essere qui, essere invitati dalla Roma per vedere a che livello siamo e cosa ci manca. Poi va chiesto alla Roma se è lo stesso, ma noi siamo felicissimi di stare qui. La maggior parte dei giocatori della Roma erano in nazionale, ma giocare con calciatori che vedi in TV è una bella sfida.

Ha colpito l’umiltà di calarsi in questo ruolo da allenatore. Non è da tutti.

Non lo dico per farmi umile, ma sono convinto che ognuno abbia il suo passo. Non ho paura di fare gavetta, la Serie C storicamente è competitiva. Siamo nel girone più competitivo, il B, ci sono squadre che quando giocavo io erano in A. Con tanti allenatori che hanno fatto B e A, io sono nuovo ed è una bella sfida.

Come ha visto la Roma?

Si è vista una bellissima Roma, con un gioco propositivo, in possesso e in verticale. Ci ha messo in difficoltà con giocatori come Mkhitaryan, che fa la differenza in Serie A. La Roma è la Roma, con la nuova proprietà sarà competitiva.

La Juventus mollerà qualcosa?

Non credo. Vedremo l’attaccante. Juventus, Roma, Inter, Milan, mi auguro che si rinforzino tutti così il campionato può tornare come alla mia epoca, con le sette sorelle. Sette squadre lottavano per il titolo.