Montella: “La forza mentale della Roma è stata premiata”. Poi l’anedotto del 2001

"C’era mio figlio allo stadio ieri. Dimostra che la partita non finisce mai, il Milan ha meritato all’inizio ma la forza mentale della Roma è stata premiata. Il campionato non è finito, anche se sono contento per il Napoli e Spalletti si meriterebbe di vincere lo scudetto per la carriera che ha fatto. Il campionato è ancora molto lungo. Giroud con la sua esperienza ha avuto una ulteriore crescita. Mi piace Abraham, è un calciatore moderno, Osimhen mi fa impazzire, sta crescendo moltissimo, sono calciatori adatti a questo calcio. Io vicino al Napoli? Sono stato molto vicino, quando allenava Zeman nel 2000/01, ero talmente frustrato che sarei andato via. Il grande presidente Sensi rinunciò e abbiamo vinto lo scudetto".