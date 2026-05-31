In questi ultimi anni la Roma ha cambiato spesso allenatore e tantissimi tecnici sono stati accostati nei mesi ai giallorossi. Tra i più ricorrenti anche Vincenzo Montella, ct della Turchia da tre anni, ma con un pensiero sempre alla 'sua' Roma, rimasta un vero e proprio pallino. E a confermarlo è stato anche Ibrahim Haciosmanoglu, presidente della federcalcio turca, che a 'Fanatik' ha raccontato un retroscena: "Montella era solito imporre una condizione alle squadre che allenava: se ne sarebbe andato solo se avesse ricevuto un'offerta dalla Roma, ma questa condizione non valeva per la nazionale. Dovevamo giocare le partite contro l'Ungheria per qualificarci alla Nations League A. L'allenatore ricevette un'offerta dalla Roma. Venne e disse: "C'è questa situazione, sono una leggenda lì, vorrei valutare l'offerta. Se mi licenziate in caso di risultati negativi nei play-off, ci penserò". Riuscite a immaginare la sua gentilezza? Gli dissi: "Finché sarò qui, continueremo con te". Avrebbe rinunciato persino alla panchina della Roma, il posto che sognava quando è arrivato qui".