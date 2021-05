Montali: “Spero che Mourinho sia tornato per riportare lo scudetto a Roma”

Le parole dell'ex dirigente giallorosso: "Mi ha tolto la soddisfazione di vincere lo scudetto del 2010"

L'arrivo di José Mourinho ha attirato sulla Roma un'attenzione mediatica importante. In tutto il mondo si parla del ritorno in Serie A dello Special One, in particolare di chi ha vissuto tra le mura di Trigoria. Gian Paolo Montali, ex dirigente giallorosso, ha parlato del portoghese all'Adnkronos: "Su Mourinho dico solo che mi ha tolto la soddisfazione di vincere lo scudetto del 2010, allora ero il Coordinatore Generale della Roma. Mi auguro sia tornato per riportalo nella Capitale"