Mondiali, Vina fa ricco il Palmeiras: alla Roma solo due terzi dell’indennizzo Fifa

Matias Vina fa 'ricco' il Palmeiras e non solo la Roma. La Fifa, infatti, versa ai club un indennizzo giornaliero in relazione ai singoli giocatori. Una sorta di diaria di 10mila dollari (circa 9600 euro) calcolata a partire dal 14 novembre, ovvero dall'inizio della preparazione. Tra questi c'è ovviamente anche Matias Vina, impegnato con l'Uruguay, che quindi - insieme a Rui Patricio, Zalewski e Dybala - farà arrivare nelle casse giallorosse il relativo indennizzo fino al giorno in cui terminerà la loro avventura nella competizione. Secondo il giornalista brasiliano di 'UOL Esporte' Marcel Rizzo, però, un terzo dellla cifra che spetta alla Roma per Vina andrà invece al Palmeiras, ex squadra dell'uruguaiano. Per cui, in caso di arrivo della Celeste alla finale del 18 dicembre, ai giallorossi andrebbero circa 225mila dollari e circa 116mila al Palmeiras, da cui Pinto ha prelevato l'esterno mancino nell'estate 2021.