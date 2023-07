Mondiali tuffi, bronzo e pass olimpico per la romanista Elena Bertocchi

Si chiama Elena Bertocchi, è una tifosa da curva Sud e oggi ha reso orgogliosa l'Italia. L'atleta, in coppia con Chiara Pellacani, ha vinto infatti bronzo nel sincro e ottenuto in anticipo il pass olimpico dal trampolino sincro 3 metri per soli sei decimi di punto grazie al miglior tuffo, il quinto rispetto a quello degli Stati Uniti, quarte con Sarah Bacon e Kassidy Cook a 265.39 rispetto ai 285.99 delle azzurre. E’ la ventunesima medaglia azzurra della storia, il primo bronzo nella specialità dopo i due argenti di Tania Cagnotto e Francesca Dallapè argento nel 2009 e 2013. Come dicevamo Elena è una grande tifosa della Roma come testimoniano diverse foto sui social che la ritraggono come una vera ultras.