Mondiali, girone H: la Roma è tutta lì

Rui Patricio con il Portogallo, Felix con il suo Ghana e Vina e l’Uruguay, l’ultimo gruppo è un tripudio giallorosso

Nella seconda edizione dei campionati mondiali senza Italia , e non è un ossimoro, il girone H sarà quello che i tifosi della Roma guarderanno con più attenzione. L’ultimo gruppo di otto sorteggiato ieri dalla Fifa per Qatar 2022 raccoglie, infatti, tre calciatori giallorossi: Rui Patricio , Felix Afena Gyan e Mathias Vina .

Sono pronti, quindi, a darsi battaglia il Portogallo, il Ghana, l’Uruguay e la Corea del Sud, con più di qualche rimpianto per gli azzurri di Roberto Mancini che non sono nemmeno andati vicini a sfidare Cristiano Ronaldo e compagni nell’ultimo atto per le qualificazioni. Quella è storia, e non è giusto piangere (ancora) sul latte versato.