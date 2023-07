Mondiali Femminili, Norvegia-Filippine 6-0, tripletta di Haug

Nel Mondiale Femminile in Australia e Nuova Zelanda, la Norvegia domina in lungo e in largo battendo le Filippine per 6-0. Una delle protagoniste del match è stata Roman Haug, attaccante della Roma con una tripletta. La vittoria ha determinato il passaggio del turno della Norvegia come seconda del girone alle spalle della Svizzera. L'altra giallorossa Emilie Haavi, partita dal primo minuto nella sfida odierna, non ha lasciato il proprio segno ed è uscita dal campo al 68' per lasciare spazio a Saevik.