Mondiale U20, l’Italia vola agli ottavi: Faticanti titolare in tutta la fase a gironi

L'Italia Under 20 grazie alla vittoria per 3-0 sulla Repubblica Dominicana, stacca il pass per gli ottavi di finale del Mondiale di categoria che si sta svolgendo in questi giorni in Argentina. Il girone D è stato uno dei più equilibrati del torneo con tre squadre che hanno chiuso a quota sei punti (Brasile, Italia e Nigeria). Gli Azzurri di Nunziata grazie alla differenza reti hanno ottenuto il secondo posto alle spalle della formazione verdeoro (battuta 3-2 all'esordio). Da segnalare le prestazioni di Giacomo Faticanti, capitano della Roma Primavera, che è stato schierato titolare in tutte le tre sfide della prima fase. Sempre in panchina invece l'atro romanista, ovvero Niccolò Pisilli (subentrato nel finale sia contro la Nigeria che contro la Repubblica Dominicana). Agli ottavi di finale, l'Italia troverà la formazione vincente del gruppo E che con ogni probabilità sarà l'Inghilterra.