Mondiale Femminile 2023: 8 giallorosse convocate con la Nazionale italiana

Tra meno di un mese avrà inizio il Mondiale Femminile 2023. La competizione si svolgerà in Australia e durerà dal 20 luglio ad 20 agosto. Per la prima volta, saranno 32 le squadre a partecipare, contro le 24 degli anni passati. Questa sarà la nona edizione della manifestazione e l'allenatrice della nazionale femminile italiana, Milena Bertolini, ha già scelto quali saranno le convocate per la competizione. Tra queste, ci sono ben 8 ragazze della Roma Femminile che, complice la vittoria dello scudetto di quest'anno, daranno un contributo non indifferente al percorso delle italiane nel mondiale. Le giallorosse scelte sono: il Capitano Elisa Bartoli, Lucia Di Guglielmo, Elena Linari, Manuela Giugliano, Giada Greggi, Valentina Giacinti, Benedetta Glionna , Annamaria Serturini.