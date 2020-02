Mondiale eSports di FIFA, la Roma si ferma in semifinale “punita” da Messi – FOTO

Il sogno della Roma degli eSports si ferma in semifinale. Nel mondiale di videogiochi in corso a Milano, la coppia di FIFA giallorossa formata da “Damie” e “SpiderKong” (Damian Augustyniak e Miguel De Assis Bilhar) è stata battuta 1-0 in finale dai due chiamati “Complexity Gaming”: decisivo un gol di Messi nella partita decisiva di due contro due dopo lo 0-0 dell’uno contro uno. Finisce con il duo della Roma in lacrime e gli avversari a festeggiare l’accesso alla finalissima. Comunque positivo il percorso dei due giocatori giallorossi, che erano rimasti gli unici a rappresentare un club di calcio esistente e anche l’ultimo team italiano. Da urlo l’accesso ai quarti di finale, con un gol al 90′ che ha fatto esplodere gamers e tifosi.