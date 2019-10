Mondiale di rugby, l’Inghilterra è in finale. La gioia di Smalling: “Che prestazione!” – FOTO

Impresa dell’Inghilterra del rugby. La squadra del ct Eddie Jones si è qualificata per la finale del Mondiale in corso in Giappone, battendo i campioni in carica degli All Blacks. Una partita incredibile quella di Yokohama, che gli inglesi hanno portato a casa con il punteggio di 19-7. Ora l’attesa per scoprire chi sarà la sfidante tra Sudafrica e Galles: una gara che terrà con il fiato sospeso anche Chris Smalling. Il difensore della Roma ha esultato su Twitter per la vittoria della sua nazionale: “Che prestazione!”, ha scritto il centrale giallorosso, che da ragazzo ha giocato anche a rugby, sport molto seguito in Inghilterra.