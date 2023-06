Monchi saluta il Siviglia e si avvicina a grandi passi all’Aston Villa

L'ex Direttore Sportivo della Roma è prossimo a dire addio, nuovamente, alla Spagna per abbracciare il club inglese

Il Direttore Sportivo, Ramón Rodríguez Monchi, sembra essere ad un passo dal lasciare, nuovamente, Siviglia. Dopo aver portato a casa l'ennesima Europa League nella storia del club spagnolo, proprio ai danni della sua ex Roma, il Ds ha manifestato la propria intenzione di cambiare area. Come riportato da Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, l'intesa con l'Aston Villa è ormai prossima. In Inghilterra, Monchi, ritroverebbe sulla panchina del club di Premier League, Unai Emery che ha allenato il Siviglia dal 2013 al 2016. La trattativa è resa complicata dalla clausola che lega il direttore sportivo ai biancorossi. L'Aston Villa, però, avrebbe dato una svolta decisiva acconsentendo di pagarne almeno la metà.