Monchi: “Pronto per un’altra finale con l’entusiasmo e la voglia di sempre”

L'ex direttore sportivo della Roma si prepara alla partenza con la squadra in vista della sfida al suo passato: "Road to Budapest"

Siviglia-Roma, vale sicuramente la vittoria dell'Europa League, ma al suo interno si celano anche tante storie diverse. Tra queste, vi è il ritorno, da avversario, di Monchi sulla strada dei giallorossi. L'ex direttore sportivo della Roma si è caricato sui social in vista della grande sfida di mercoledì. Come postato direttamente sul suo profilo Twitter, infatti, è tutto pronto per la partenza verso Budapest: "Pronto per un'altra finale. Con più entusiasmo e voglia che mai. Road to Budapest". Nello scatto pubblicato, s'intravedono la maglietta che indosserà il Siviglia alla Puskás Aréna e alcune divise celebrative dei vecchi trionfi del club spagnolo in Europa League.