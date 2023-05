Monchi: “Mourinho vuole metterci pressione. Parlare di favoriti non serve”

Monchi, ex ds giallorosso, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del Siviglia. Il direttore sportivo degli andalusi ha parlato di Mourinho e della finale di questa sera contro la Roma. Queste le sue parole: "Mourinho è un vecchio cane in questi combattimenti e cerca di togliere la pressione per mandarla a noi. Non so se Smalling, Dybala o Belotti siano bambini. Penso che questa cosa del favoritismo non serva a molto. Siamo arrivati in un buon momento oggi dopo una stagione molto complicata. L'allenatore è riuscito a convincere il gruppo di un'idea e noi la difendiamo fino alla morte". Monchi ha poi aggiunto: "Sarà complicato perché sono una squadra che commette piccoli errori e concede poco. Devi batterli cercando di non commettere errori perché vivono di questo".