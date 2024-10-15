Monchi è tornato a parlare di Roma. Lo ha fatto ai microfoni di SkySport durante il programma "Euro Show" dedicato al calcio internazionale. Queste le sue parole:

Sulla parentesi a Roma. “A Roma ho vissuto due anni meravigliosi. Forse la prima stagione è andata meglio, ma per me sono una città e un club che rimarranno sempre nel mio cuore. Sono cresciuto professionalmente anche lì. Contro il Barcellona è stato un momento che rimarrà per sempre nella mia vita, come credo anche per i tifosi. Per me a Roma è stato un momento bellissimo, potrò solo parlar bene di quella esperienza".

Su De Rossi. “Dopo l’esonero non l’ho sentito. Nessuno può mettere in discussione l’amore di Daniele per la Roma, e l’anno scorso era partito bene. Tuttavia sul suo esonero non posso esprimermi perché non so nulla”.