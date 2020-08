Monchi: “Contro la Roma abbiamo trasformato una situazione difficile in energia positiva”

Arrivano altre dichiarazioni del ds del Siviglia Monchi, dopo la vittoria sulla Roma nell’ottavo di Europa League. Queste le parole del dirigente, riportate dall’Ansa: “Le sensazioni contro la Roma sono state molto positive. Penso che siamo riusciti a trasformare la situazione della scorsa settimana, una situazione dura e difficile, in energia positiva. Quindi penso che la squadra abbia interpretato perfettamente il piano che aveva in mente l’allenatore. L’approccio alla partita è stato molto buono, con una perfetta conoscenza dell’avversario e delle nostre doti“. Gli andalusi sono ora attesi dalla gara contro il Wolverhampton, in programma l’11 agosto alle ore 21. Il quarto di finale sarà arbitrato dall’italiano Orsato.