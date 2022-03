Momento nostalgia per Totti: l’ex capitano ricorda il mondiale vinto nel 2006

L'ex capitano giallorosso ha pubblicato sui social una foto nostalgica che ricorda il mondiale vinto con gli Azzurri in Germania

Tramite una storia sul suo profilo ufficiale Instagram, Francesco Totti ha voluto ricordare il Mondiale vinto con l'Italia nel 2006. La foto pubblicata lo ritrae accanto ad una gigantografia di lui con in mano la Coppa del Mondo durante i festeggiamenti al Circo Massimo. "Che incontri", questa la didascalia ironica scelta dall'ex numero 10 giallorosso accompagnata da una famosa canzone di Lucio Battisti. Gli Azzurri si giocheranno il pass per i prossimi Mondiali tra dieci giorni e chissà che questo ricordo di Totti non possa portare fortuna ai ragazzi di Mancini.