Nahuel Molina ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato contro il Napoli. Queste le sue parole:

Come stai vivendo questo periodo di alternanza tra voi esterni? "Bene, tranquillo. Sappiamo che ci sono tante partite quindi sono tranquillo e contento se gioca un altro compagno. Siamo una squadra".

Preso per giocare a destra. Oggi e altre volte hai giocato a sinistra. Cosa ti cambia? "E' una scelta del mister. Mi ha chiesto se potevo giocare anche a sinistra quando sono arrivato. Ho sempre giocato a destra, ma mi trovo bene anche a sinistra. Dove gioco sono contento, sono venuto per aiutare la squadra in tutti i modi".

Più gioia o dispiacere stasera? "Alla fine penso che il pareggio sia giusto. Anche il Napoli ha fatto una grande partita. Volevamo vincere e portare punti a casa, ma alla fine è un punto importante in questo campo per restare sopra".

Quanto è difficile entrare in campo in una situazione complessa? "Non lo so. Ci alleniamo tutti i giorni per questo e penso che tutti dobbiamo essere concentrati per il nostro momento, non si sa mai cosa possa succede. Sono entrato nel secondo tempo e per fortuna è andata bene".

Avete giocato contro Como, Inter e Napoli. Chi vi ha messo più in difficoltà? "Non so dirtelo. Sicuramente in tutte e tre le partite potevamo fare meglio e più punti. Non abbiamo perso. Dobbiamo continuare così e migliorare ogni partita per essere sopra fino alla fine".

MOLINA A DAZN

Anche nelle situazioni difficili voi c’eravate e non avevate voglia di perderla. E così? “Si certamente. Avevamo tanta voglia di portare punti a casa. Anche loro hanno fatto grande partita, penso che il punto sia buono per noi. Soprattutto se vogliamo essere lassù”.

Ci dai la dimensione della Roma. Può sognare? “Io ci credo tanto in questa Roma, però bisogna lavorare e continuare a pensare di vincere ogni partita. Abbiamo un grande gruppo e tutta la gente dietro che lavora con noi. Io la penso così, se tutti abbiamo la stessa quadra abbiamo grandi possibilità”,

Quanto è importante il nucleo argentino? “Questo è bellissimo, trovarsi tanti argentini in questo gruppo è bello. Siamo in cinque. Noi pensiamo a vincere, non importante se siamo in panchina. Noi portiamo il sangue e siamo sempre a disposizione del mister”.