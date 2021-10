Moggi su Mourinho: “Ha offeso l’intero gruppo, non solo le riserve”

L'ex dirigente sportivo della Juventus ha commentato le parole dette dall'allenatore della Roma dopo la sconfitta in Conference League. Per Luciano Moggi il portoghese così facendo ha diviso lo spogliatoio e questo non lo aiuta

Le parole di Mourinho alla fine della partita di Conference League contro la squadra norvegese del Bodo, continuano a riecheggiare nell'ambiente calcistico. La Roma con la sconfitta per 6-1, oltre ad aver perso il primo posto del girone C, ha dimostrato di avere diversi problemi nello spogliatoio. Luciano Moggi, ex dirigente sportivo della Juventus, ha parlato delle dichiarazione del Mister portoghese: “Debacle Roma? Nel primo tempo ha preso due gol, nel secondo quattro con i titolari, con quelle critiche Mourinho offende un gruppo non le riserve. Se poi considera la sua squadra fatta tutta di riserve si può anche dire ma è un concetto diverso. Un allenatore dovrebbe esprimere queste cose nello spogliatoio e non pubblicamente, perché in questo modo divide lo spogliatoio e non lo aiuta".

Moggi, ad Adnkronos, ha continuato: "Io penso che, considerando queste cose, i tre esoneri consecutivi di Mourinho non siano venuti per caso, probabilmente farebbe meglio a riposare un attimo. La sua è stata una carriera brillante e non vorrei la finisse con un quarto esonero”.