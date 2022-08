Moggi: “Dybala alla Roma ottimo acquisto, ma per la Juve non sarà un rimpianto”

Luciano Moggi, ex amministratore delegato della Juventus, ha parlato ai microfoni di TMW circa il mercato della Roma, soffermandosi sull'acquisto di Paulo Dybala a parametro zero dopo la sua precedente esperienza in bianconero. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Dybala alla Roma? È un ottimo acquisto. Lui, Matic e Wijnaldum danno grande spinta alla Roma. Ma Paulo non sarà un rimpianto per la Juve, non ha dato il rendimento che poteva dare".