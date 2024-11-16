L'ex dirigente ha aggiunto: ''È stata presa una decisione molto positiva per mettere in risalto la Roma, ma la società non sa quello che deve fare”
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Luciano Moggi, intervistato da TMW, ha espresso il suo parere sull’arrivo di Claudio Ranieri come nuovo allenatore della Roma. Di seguito le sue dichiarazioni:
“C’è una società che non esiste, il problema non è Ranieri o altri allenatori. Quando fai una squadra con De Rossi, poi lo mandi via e prendi uno totalmente diverso da lui come Juric… Non voglio condannarlo per quello che non ha potuto fare, è abituato a giocare con un’altra squadra, la dirigenza non l’ha capito”.
Però Ranieri la convince.“Più che un allenatore ci vorrebbe un aggiustatore, uno che riesce a mettere in campo formazioni che possono soddisfare in una certa maniera, ma non sono quelle giuste. Se i giocatori sono abituati a giocare in un modo è difficile farli giocare in un altro. I tecnici indicati erano due: uno è Ranieri per l’attaccamento che ha alla causa e l’altro era Allegri. Il primo farà il custode di qualcuno che gioca in un modo e tenterà di farlo giocare in un altro, il secondo ha dimostrato di saper far rendere in certi ruoli chi gioca in altri. È stata presa una decisione molto positiva per mettere in risalto la Roma, ma la società non sa quello che deve fare”.
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