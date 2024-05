Modesto elogia Lina Souloukou: “I traguardi dell’Olympiacos frutto del suo lavoro”

Francois Modesto, direttore tecnico del Monza ed ex dirigente dell'Olympiacos, ha rilascito un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Il suo lavoro in Grecia con Lina Souloukou ha portato il club del Pireo ad una crescita esponenziale e prossima settimana ci sarà la finale di Conference League contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Il traguardo è frutto di un percorso iniziato anni fa, quando, con Lina Souloukou, abbiamo scelto José Anigo come responsabile. È una persona molto precisa e ha lavorato bene”. La Ceo della Roma voleva portare Modesto nella Capitale, poi i Friedkin hanno poi scelto Ghisolfi.