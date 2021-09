Mladenov: “La Roma ha tanta qualità, difficile fermarli”

Le parole del tecnico dei bulgari: "Mourinho ha detto che il risultato non è veritiero, come occasioni e tiri abbiamo fatto bene"

All’inizio si è visto che la squadra ha tenuto un certo livello ma dopo il rosso il turnover e la panchina di Mourinho hanno fatto la sua parte. Quando torneranno gli infortunati potrete fare meglio anche contro la Roma? "Non essere molto forti in panchina è una cosa che ci portiamo da un po’, ci sono anche degli infortunati e squalificati. La Roma però ha speso 100 milioni sul mercato, ma se rientrato gli indisponibili possiamo fare molto meglio. Lo stesso Mourinho ha detto che il risultato non è veritiero, come occasioni e tiri abbiamo fatto bene ma poi non abbiamo comunque potuto fare niente".

Il risultato è dovuto soprattutto perché la Roma ha attaccato su Turitsov e lo hanno stancato o ci son ostati degli errori strategici? "Non posso dire un colpevole per gli errori individuali, il calcio è un gioco collettivo e in un gol c’è una serie di errori. Per noi è stata una partita positiva, potremo presentarci in maniera migliore e sono convinto. Stasera non abbiamo potuto cambiare molto, questo non ci permette di chiudere meglio le azioni a livello offensivo. Questa partita può dare un’immagine sbagliata della squadra, per me è stata un’esperienza per i giovani che potranno fare solo bene".