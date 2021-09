Mkhitaryan, foto e autografi per i tifosi ucraini

Il centrocampista giallorosso si è fermato per accogliere tutto l'affetto dai tifosi di casa

Oggi Henrikh Mkhitaryan ha visto tutta la partita delle Roma dalla panchina. I tifosi ucraini però non hanno fatto mancare l'amore e l'affetto verso il centrocampista giallorosso. A fine gara, l'armeno si è fermato per autografi e foto con tantissimi tifosi che lo aspettavano. Infatti Mkhitaryan è molto amato in Ucraina come dimostrano anche le parole dell'allenatore dello Zorya, Favorov nella conferenza pre-partita "Tutta l'Ucraina conosce e ricorda questo giocatore, gioca a livello internazionale"