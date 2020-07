Mkhitaryan: “Vittoria di carattere e ambizione. Felice di aver conquistato un posto in Europa League”

Mkhitaryan è diventato la spalla ideale di Edin Dzeko. Ieri non ha trovato il gol ma l’assist splendido per il pareggio momentaneo di Edin. L’armeno stamattina ha commentato sui social la partita contro il Torino: “Ieri sera abbiamo mostrato carattere e ambizione, non è stata una partita facile, ma dovevamo vincerla. Sono felice che siamo riusciti a garantirci un posto per la fase a gironi di Europa League la prossima stagione”. Contro la Juventus si prenderà un turno di riposo, mentre in Germania ha un posto garantito alle spalle di Dzeko. Accanto avrà uno tra Pellegrini, Zaniolo e Carles Perez.