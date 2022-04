Mkhitaryan: “Vinceremo la partita perché siamo in fiducia”

Il fantasista armeno ha parlato anche del pubblico che sarà presente allo stadio per Roma/Bodo: "È un piacere giocare in questo campo, con questi tifosi, con questa squadra"

Henrikh Mkhitaryan è carico e fiducioso per la partita di stasera contro il Bodo/Glimt della Roma . Anche dopo la conferenza stampa di ieri, il fantasista armeno ha spiegato ai microfoni della società cosa significhi per lui e per la squadra, e qual è l'atteggiamento giusto da tenere in campo. "È una delle partite più importanti della stagione.Proveremo a vincere, non sarà facile perché sappiamo già che nelle precedenti tre partite non siamo riusciti a farlo. Domani saremo carichi", ha detto.

Pure il mister ha parlato del fatto che non saranno solo gli undici in campo a mettercela tutta. "È un piacere giocare in questo campo, con questi tifosi, con questa squadra: non posso dire niente. Non possiamo sentire pressioni, non possiamo sentire che qualcosa andrà in maniera storta, andrà tutto bene, perché sai hai la fiducia, hai tutto in campo".