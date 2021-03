Mkhitaryan, Veretout, Smalling e Zaniolo: il ritorno dei big per un’impresa da kolossal

Il Sunderland e Baggio su Netflix, il City di Guardiola e il Tottenham di Mourinho su Amazon, Totti su Sky. Al cinema il mondo del calcio piace sempre di più e non è un caso che grandi storie e grandi personaggi stiano diventando serie tv. Ecco, se la Roma dovesse centrare il quarto posto o addirittura vincere l’Europa League non basterebbero sei oppure otto puntate per raccontare la sua stagione e l’eventuale impresa. Per un kolossal che si rispetti servono però grandi attori protagonisti, di quelli che salgono in scena nel momento decisivo. Per questo il regista Fonseca spera di riavere nelle partite che conteranno di più Smalling, Veretout, Mkhitaryan e Zaniolo. Un po’ di attesa in più servirà solo per Nicolò.

La faccia da attore ce l’ha eccome Chris, che infatti a ottobre era stato accolto a Ciampino dai tifosi come una star di. Il rendimento però è stato più da fiction Rai, dato che si è visto pochissimo. Chris però haed esperienza per riprendersi in poco tempo un ruolo da protagonista al centro della difesa, il reparto che più di tutti ha avuto difficoltà tra errori e infortuni. L’obiettivo è averlo al top contro, quindi già col Sassuolo potrebbe trovare minuti, magari già da titolare visto che non ci saranno sicuramente Kumbulla (per infortunio) e Ibanez (per squalifica) mentre Cristante è in dubbio.

[tps_title]

VERETOUT

[/tps_title]

Non si muove a cavallo ma Jordan Veretout sarebbe interprete perfetto di un cavaliere che si aggira per i castelli della Loira. Non ha neanche arco e frecce come Robin Hood, ma in stagione il bersaglio (su rigore) l’ha sempre centrato. Un dettaglio non da poco soprattutto nelle gare da dentro o fuori di coppa. Anche per lui Fonseca ha immaginato un iter come quello di Smalling: minuti contro il Sassuolo – più probabilmente a gara in corso, visto che a centrocampo possono giocare Pellegrini e Diawara – e titolare ad Amsterdam dove anche un gol sarebbe fondamentale.

[tps_title]

MKHITARYAN

[/tps_title]

Mkhitaryan si è preso le luci della ribalta e agli Oscar della stagione è candidato come miglior attore protagonista. Il suo recupero (stamattina è stato a Villa Stuart per una visita di controllo) è quello più importante per Fonseca, che a lui non ha rinunciato mai, anche a costo di spremerlo più di quanto avesse immaginato magari a inizio stagione. Sul set sarebbero Martin Scorsese e De Niro oppure Spielberg e Tom Hanks per ostinazione nel sodalizio più che per la qualità degli interpreti.

Per questo verrà risparmiato il più possibile sabato, in modo da dargli tempo di recuperare a pieno e di esserci giovedì prossimo ad Amsterdam dal 1′. Ha giocato 25 partite in campionato, di cui 24 da titolare e 20 senza farsi sostituire. Conosce benissimo le coppe europee, una statuetta (l’Europa League) l’ha addirittura già vinta insieme a Smalling quando recitava al Manchester United. I numeri della sua annata sono da cachet altissimi e hanno spinto il suo agente Mino Raiola a prendere tempo per il rinnovo. Ma a Fonseca per ora questo tema non interessa. Almeno per il prossimo mese.

[tps_title]

ZANIOLO

[/tps_title]

Se fosse un attore, Nicolò Zaniolo sarebbe Christian Bale. Non ci sono trucchi né inganni, ma la sua trasformazione fisica dal momento del suo arrivo a Roma e quella degli ultimi mesi lontano dal campo, è sotto gli occhi di tutti. E lui l’ha mostrata fiera ieri in una foto su Instagram che è diventata virale: “Ma è pronto per il wrestling?”, ha chiesto scherzando qualche tifoso. Il lavoro aveva come obiettivo quello di non perdere massa, ma Nicolò è andato oltre. Sul campo ne farà invece uno su rapidità ed elasticità. A metà mese giocherà con la Primavera, a fine aprile sarà stabilmente in gruppo. A quel punto Fonseca deciderà se inserirlo in lista Uefa se avrà superato l’ostacolo Ajax. Se lo augurano proprio tutti.