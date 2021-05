Mkhitaryan, stagione da record. Ora aspetta Mourinho per decidere il futuro

Nei numeri è stato il miglior giocatore della Roma in stagione. In ballo il rinnovo di contratto, ma Micki prima di firmare vuole parlare con José

Fosse per la Roma, il rinnovo di Mkhitaryan sarebbe già nero su bianco da tempo. La penna per il prolungamento però l'armeno non l'ha ancora inforcata. E con l'ufficialità dell'arrivo di Mourinho non è scontato che lo farà. I due hanno avuto un trascorso poco positivo a Manchester, soprattutto a causa di un duro faccia a faccia negli spogliatoi che per poco non è sfociato in rissa. Un'esperienza che aveva convinto il trequartista a lasciare i Red Devils. Ora Micki e Mou potrebbero ritrovarsi nella Capitale. Per questo motivo prima di decidere sul prolungamento il giocatore vorrebbe parlare con il tecnico per sapere quali sono i suoi piani per lui.

Mkhitaryan ama Roma e, soprattutto nella prima stagione, ha pensato più volte che potesse diventare il posto dove stabilirsi negli ultimi anni della sua carriera. Ora però l'armeno sta riflettendo per capire cosa possa essere meglio per lui. La questione non è affatto economica. Con il rinnovo guadagnerebbe 3,5 milioni netti più bonus, una cifra perfettamente in linea con le sue richieste. Con il suo animo da globetrotter (parla sette lingue) non sarebbe però un problema cambiare ancora nazione e le offerte non mancano. Insieme a Bruno Fernandes e Marco Llorente è uno dei tre centrocampisti in Europa ad aver messo a segno almeno dieci gol e dieci assist nei cinque campionati top. E in Serie A solo Lukaku è riuscito a raggiungere la doppia cifra in entrambe le statistiche. Numeri da top player, che hanno fatto squillare il telefono di Mino Raiola più volte nelle ultime settimane. "Il mio unico interesse è che il giocatore sia felice" ha detto il super agente in un'intervista. E allora per quella felicità si dovrà aspettare il faccia a faccia con lo Special One. Mourinho conosce il valore di Mkhitaryan e sa che con la pandemia che ha tagliato i fondi sarà difficile pescare nel mercato un giocatore del suo livello. La stagione è quasi al termine. Presto il futuro di Mkhitaryan sarà più chiaro.