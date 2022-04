Mkhitaryan, sospetto stiramento al flessore destro: sarà ai box 15-20 giorni

L'armeno salterà sicuramente il Bologna e il ritorno contro il Leicester

La Roma torna da Leicester con un Mkhitaryan in meno. L'armeno, infatti, ieri ha abbandonato il campo in anticipo per un problema alla coscia destra. Le brutte sensazioni espresse da Mourinho nel post-partita hanno trovato riscontro nella notte. Secondo quanto riporta Sky Sport, per il numero 77 si tratta di un sospetto stiramento del flessore destro. Salterà sicuramente la prossima di campionato contro il Bologna e non sarà a disposizione nemmeno per il ritorno di Conference League contro il Leicester di settimana prossima. La speranza della Roma è quello di rimetterlo in sesto entro 15-20 giorni, prima dell'eventuale finale di Tirana il 25 maggio. Le sue condizioni saranno comunque rivalutate per sondare la possibilità di un recupero più rapido.