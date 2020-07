Mkhitaryan: “Siamo qui per vincere e chiudere al quinto posto. Col Siviglia sarà una battaglia”

La Roma si gioca con il Torino la chance per chiudere ufficialmente il campionato al quinto posto. A pochi minuti dal fischio d’inizio Mkhitaryan ha raccontato le sue sensazioni sul match:

MKHITARYAN A ROMA TV

Due partite al termine del campionato. Come state?

Io sto bene, la squadra pure. Siamo pronti, siamo qua per vincere la partita. Dobbiamo finire almeno al quinto posto e quindi vincere stasera.

Serve continuità, anche per prepararsi meglio all’Europa League.

Ovviamente queste due partite sono troppo importanti per noi. Poi dovremo essere pronti per il Siviglia, sarà una battaglia.

Il Torino si è salvato ma non bisogna abbassare la guardia.

Secondo me è una buona squadra, ho molto rispetto. Loro giocano in casa e vogliono vincere, ma lo vogliamo anche noi. Vedremo che succederà a fine partita.

MKHITARYAN A SKY

“Le ultime cinque partite le abbiamo giocate bene con pressione perché Milan e Napoli erano sempre la. Il Napoli ha perso e c’è solo il Milan a metterci pressione. Sono fiducioso per oggi. Faremo di tutto per vincere la partita”