Mkhitaryan-show, cinque gol in otto partite: record personale nei top campionati europei

Qualche difficoltà per sbloccarsi nelle prime giornate, poi Mkhitaryan ha preso il largo. Anche contro il Parma è show dell’armeno, che prima realizza al volo da fuori il gol del due a zero e poi chiude virtualmente la partita con la doppietta personale. Dopo la tripletta col Genoa, sono cinque i gol in campionato del numero 77, che realizza un record personale: nei top campionati europei a questo punto della stagione aveva realizzato al massimo tre reti, in due stagioni con il Borussia Dortmund. In Italia oltre che rifinitore, ha già dimostrato di essere anche un ottimo realizzatore.