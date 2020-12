Mkhitaryan ringrazia Enes Kanter: “Noi atleti possiamo portare il cambiamento” – FOTO

Henrikh Mkhitaryan ringrazia Enes Kanter, cestita dei Portland Trailblazers che in questi ultimi mesi continua a portare avanti e a mettere la faccia in difesa dei diritti umani. “Vi amo tutti”, ha scritto in armeno alcuni giorni fa. Un messaggio molto apprezzato anche dal trequartista della Roma, che ha scritto su Instagram: “Mi piace la tua determinazione per giustizia e pace. Credo anche che noi atleti abbiamo il potere di portare il cambiamento con la nostra voce. Ti auguro buon anno e tanto successo per la prossima stagione con il tuo club. Spero di poter assistere ad una delle tue partite in NBA un giorno”.