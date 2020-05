Mkhitaryan ricorda la vittoria in Europa League con lo United: “Una notte magica”

Il 24 maggio 2017 il Manchester United vinceva l’Europa League nella finale di Stoccolma grazie al successo per 2-0 sull’Ajax. In quella squadra c’erano anche Smalling e Mkhitaryan, oggi alla Roma. Il trequartista armeno ha ricordato quella notte postando nelle storie Instagram foto e video della serata: “Che emozione, una notte magica. Quel gol e quella vittoria li dedico a mio padre”, ha commentato.

Nelle prossime settimane la Roma cercherà un accordo con l’Arsenal per tenere Mkhitaryan anche il prossimo anno, come richiesto espressamente da Fonseca. Il numero 77 è arrivato nelle ultime ore di mercato della scorsa estate e dopo un inizio rovinato dagli infortuni ha ingranato la marcia proprio poco prima dello stop per il coronavirus. La Roma conta sulla sua fantasia per il finale di stagione. Magari con un finale come quello di tre anni fa.