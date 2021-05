Mkhitaryan può restare alla Roma: a breve la decisione

L'armeno dovrà parlare con Mourinho e mettere da parte i dissapori di Manchester: se il dialogo sarà proficuo può arrivare il via libera per il rinnovo di contratto con i giallorossi

Quella tra Mkhitaryan e la Roma è una storia che può ancora avere un lieto fine. Nonostante l'incertezza delle ultime settimane riguardo il rinnovo di contratto l'armeno avrebbe aperto in maniera significativa alla possibilità di proseguire la sua esperienza nella Capitale. Sarà importante ai fini della scelta definitiva il colloquio con Josè Mourinho, dal quale poi si trarranno le dovute conclusioni di comune accordo con l'agente Mino Raiola. I due non si sono amati quando si sono incrociati al Manchester United, ma il tempo trascorso e un contesto ambientale molto caro all'armeno come quello di Roma potrebbero convincerlo a mettere da parte gli screzi e ripartire insieme. Ad oggi, dunque, le percentuali di permanenza del giocatore sono in confortante aumento. Nessuna decisione definitiva, ma l'intenzione c'è. Una scelta che, a questo punto, scongiurerebbe l'ipotesi di un approdo al Milan legato all'eventuale rinnovo di contratto di Donnarumma con i rossoneri.