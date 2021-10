Mkhitaryan: “Partita perfetta, volevamo restare vicini al primo posto”

Le parole dell'armeno a fine match: "Il mio gol? La vittoria è la cosa più importante"

Quando è entrato El Shaarawy pensavi di andare tu a destra . E' una cosa che ho pensato perché Stephan si sente meglio a sinistra, a me non importa dove gioco, l'importante è giocare e aiutare i miei compagni e fare il lavoro che devo fare e andare avanti così.

Sei un leader di questa squadra, quando ci sei si sente. La senti questa responsabilità? Sono pronto ad aiutare la squadra, per mandarla avanti. Tutti fanno il meglio possibile per aiutare la squadra: un gol o un assist, di vincere le partite. Dobbiamo far vedere in campo che lottiamo tutti insieme