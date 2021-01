Mkhitaryan: “Difficile parlare della situazione di Dzeko, spero si sistemi”

La Roma vince contro il Verona. Contribuisce in maniera importante Mkhitaryan, che ha parlato alla fine del match.

MKHITARYAN A ROMA TV

Una vittoria meritata contro un ottimo avversario.

Sapevamo fosse una partita difficile, ma siamo stati pronti. Abbiamo analizzato bene il loro gioco e abbiamo meritato di vincere. Il primo tempo è stato fantastico, nella ripresa potevamo segnare, ma abbiamo preso un gol e le cose sono state più difficili.

La Roma stasera ha dimostrato di meritare questo terzo posto.

Ogni partita lottiamo e proviamo a vincere perché è importante essere più in alto possibile, è il nostro obiettivo. Non ci sono partite facili, dobbiamo combattere. Vediamo dove possiamo arrivare.

Soprattutto la prossima sarà difficile, a Torino contro la Juventus.

C’è tempo per prepararsi bene, la Juve è una bella squadra ed è sempre una partita particolare per la Roma. Abbiamo tempo per prepararci, vedremo.

MKHITARYAN A SKY

In Europa per gol prodotti sei dietro solo a Bruno Fernandes

Per me i numeri sono solo numeri, io lavoro per la squadra. Voglio ringraziare i miei compagni, mi fanno sentire bene qui. Si vince e si perde insieme, la cosa importante è la vittoria della squadra.

Siete uniti come squadra, ora aspettate solo che si risolva la questione Dzeko?

E’ difficile parlarne, non è una cosa che mi riguarda. Vogliamo che tutto si sistemi molto velocemente, aspettiamo la squadra pronta per le prossime partite.